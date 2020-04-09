وجاء هذا القرار على خلفية تأجيل أولمبياد طوكيو إلى 2021، جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بطولة أوروبا للسيدات ستبقى على موعدها في حزيران/يونيو من العام المقبل في فرنسا.

وأدى انتشار فيروس "كوفيد-19" إلى تأجيل وإلغاء وتعليق الكثير من البطولات والمسابقات المحلية والدولية والقارية بما فيها أولمبياد طوكيو، وكأس أوروبا وكوبا أميركا لكرة القدم.

وكان من المقرر أن تقام بطولة الرجال في أربع دول هي: ألمانيا وإيطاليا وجورجيا والجمهورية التشيكية في الفترة من 17 آب/أغسطس إلى الأول من أيلول/سبتمبر 2021، أي بعد انتهاء أولمبياد طوكيو في موعده الجديد (23 تموز/يوليو إلى 8 آب/أغسطس).

وبات الموعد الجديد للبطولة القارية في الفترة بين الأول و18 من أيلول/سبتمبر 2022.

وستكون بطولة السيدات المقررة في الفترة بين 17 و27 حزيران/يونيو (الدور الأول في إسبانيا وفرنسا والأدوار النهائية فى باريس)، إعدادية لدورة الألعاب الأولمبية.

وتقام بطولة العالم للسيدات في أستراليا في الفترة بين 22 ايلول/سبتمبر إلى الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وتقام البطولات المؤهلة للألعاب الأولمبية للرجال في الفترة بين 22 حزيران/يونيو والرابع من تموز/يوليو 2021.