

المباراة التي جرت في مدينة المنستير بتونس، شهدت منافسة كبيرة بين الطرفين، حيث كان المنتخب المغربي قلب تأخره في الربع الأول إلى تقدم بفارق ثلاث نقاط مع انتصاف اللقاء، ورغم الهجوم الكاسح لمنتخب الرأس الأخضر في الربع الثالث تمكن المنتخب المغربي من التعويض من جديد في الدقائق الأخيرة ليحسم المباراة لصالحه محققا انتصاره الأول بعد ثلاث هزائم متتالية.



