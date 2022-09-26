وسجلت ثماني لاعبات أميركيات من أصل 12، عشر نقاط أو أكثر، فكانت برايانا جونز في الطليعة مع 24 نقطة و8 متابعات.

ويهيمن المنتخب الأميركي على هذه البطولة في السنوات الأخيرة، مع تتويجه خمس مرات في آخر ست نسخ، فيما يملك الرقم القياسي مع عشرة ألقاب مقابل 6 للاتحاد السوفياتي السابق.

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة البرازيل الفائزة على ماليزيا 143-50 في نسخة 1990، فيما سجلت كوريا الجنوبية 136 نقطة في سلة كينيا عام 1994، فرنسا 131 نقطة في سلة تونس عام 2002 وبلغاريا 130 نقطة في سلة ماليزيا عام 1990.

تأهل فرنسا وأستراليا

وفي المجموعة الثانية، حجز المنتخب الفرنسي ثانيَ بطاقات التأهل إلى ربع النهائي، بتغلبه على نظيره الياباني بسبع وستين نقطة مقابل ثلاث وخمسين.

فرنسا أنهت الربع الأول متقدمة بست عشرة نقطة لخمس، وشهد الربع الثاني عودة لليابانيات ليقلصن الفارق بنهايته إلى ثلاث نقاط فقط..

إلا أن الفرنسيات سرعان ما استعدن السيطرة في الربعين المواليين، ليحققن فوزاً ثالثاً منحهن بطاقة العبور للدور المقبل.

كما حجزت أستراليا مقعدها في ربع النهائي بالفوز على كندا المتأهلة أيضا بخمس وسبعين نقطة مقابل اثنتين وسبعين ضمن المجموعة الثانية أيضاً

المواجهة كانت مثيرة وتقدمت فيها سيدات منتخب استراليا حيث انتهى النصف الأول لمصلحتهن بواقع ثمان وثلاثين نقطة نظيره ثلاث وثلاثين، بعدها تمكن المنتخب الكندي من تحقيق اسبقية وقلب المعطيات قبل ان تعود لاعبات استراليا في الدقائق الاخيرة من المواجهة ليخطفن الفوز الذي منحهن العبور إلى ربع النهائي

وفي المجموعة ذاتها، تأهل المنتخب الصربي، بالفوز على نظيره المالي بإحدى وثمانين نقطة لقاء ثمان وستين، مستفيداً من فوز أستراليا على كندا.

الربع الأول كان متكافأ بين الطرفين لينتهي على وقع التعادل بخمس وعشرين نقطة لكل منهما/ وفي الربع الثاني رفعت سيدات صربيا من وتيرتهن لينلن أفضلية تواصلت حتى نهاية اللقاء، محققات فوزهن الثاني في المجموعة، فيما تكبدت مالي خسارة رابعة على التوالي.