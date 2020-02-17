وشهدت صالة يونايتد سنتر في شيكاغو تكريماً خاصاً لأسطورة كرة السلة الأميركية كوبي براينت والذي توفي قبل أسابيع قليلة من النسخة التاسعة والستين من مباراة كل النجوم.

وهي المرة الثالثة على التوالي التي يفوز بها ليبرون جيمس وفريقه بمباراة كل النجوم وكانت الأولى عام 2018 بتغلبه على فريق ستيفن كوري (148-145) ثم في العام الماضي بفوزه على فريق يانيس (178-164).

وتكون فريق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في بداية المباراة، من كيمبا ووكر لاعب بوسطن سيلتكس وترا يونغ لاعب أتلانتا هوكس إضافة للكاميروني باسكال سياكام لاعب تورونتو رابتورز بجانب الكاميروني الآخر جويل إمبيد لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

من جانبه استهل فريق ليبرون جيمس، المباراة بكل من جيمس هاردن لاعب هيوستن روكتس والسلوفيني لوكا دونشيتش لاعب دالاس مافريكس إضافة إلى كاواي لينارد نجم لوس أنجليس كليبرز الجديد وأخيراً أنطوني ديفيس زميل ليبرون في فريق لوس أنجليس ليكرز.

وارتدى لاعبو فريق يانيس الرقم 24 والذي كان يرتديه كوبي بارينت فيما ارتدى فريق ليبرون جيمس الرقم 2 والتي كانت ترتديه جيانا ابنة كوبي والتي توفيت أيضاً في حادثة المروحية المشؤومة.

الربع الأول

وكان فريق ليبرون هو الأفضل في الربع الأول والذي أنهاه لصالحه 53-41 وهو ما يعني منح 100 ألف دولار كتبرع لبرنامج شيكاغو سكولرز الخيري "Chicago Scholars" لتمويل المنح التعليمية.

وبرز من فريق ليبرون أو فريق الغرب كل من كاواي لينارد بتسجيله 12 نقطة وقيامه بثلاث متابعات فيما سجل أنطوني ديفيس 9 نقاط وكان جيمس هاردن هو الأفضل على صعيد التمريرات الحاسمة برصيد 6 تمريرات أما فريق يانيس فكان البديل بام أديبايو لاعب فريق ميامي هيت هو الأفضل في التسجيل برصيد 8 نقاط.

الربع الثاني

ومع انطلاق الربع الثاني عادت النتيجة مجدداً إلى (0-0) وذلك بحسب النظام الجديد المتفق عليه لمباراة كل النجوم.

وظهر فريق أنتيتوكونمبو بشكل أفضل من الربع الأول وظهر بشكل أكثر ندية لفريق النجم ليبرون جيمس.

ووصلت النتيجة مع تبقي 8 دقائق على نهاية الربع إلى التعادل (8-8) ثم تعادل الفريقان (12-12) ثم تقدم فريق يانيس (16-12) مع تبقي 7 دقائق على نهاية الربع.

وظل تقدم فريق يانيس واضحاً في الربع الثاني حتى وصل مع تبقي3 دقائق و27 ثانية إلى 32 لصالحه مقابل 22 لفريق ليبرون.

ورويداً رويداً اتسع الفارق بشكل كبير وغير متوقع لينتهي الربع الثاني بفوز فريق يانيس أنتيتوكونمبو (51-30).

وشهد الربع الثاني من اللقاء تألق كبير ولافت للفرنسي رودي غوبير أحد أعضاء فريق يانيس ولاعب فريق يوتا جاز الذي سجل مع نهاية الربع الثاني بشكل عام 9 نقاط وقام ب9 متابعات فيما كان يانيس قائد فريق الشرق هو الأكثر تسجيلاً في فريقه بشكل عام برصيد 20 نقطة.

على الجانب الآخر تألق كاواي لينارد الفائز بلقب الـNBA في الموسم الماضي مع تورونتو رابتورز، وذلك بتسجيله 25 نقطة وقيامه بأربع متابعات وتمريرتين حاسمتين.

وبفوز فريق يانيس بالربع الثاني حصل على مئة ألف دولار وقام بمنحها لجمعية (After School Matters.) وهي منظمة غير هادفة للربح توفر للشباب في المدارس في شيكاغو فرصاً للعمل والتدريب في الصيف أو بعد انتهاء المرحلة الثانوية بشكل عام في المجالات المختلفة مثل الفنون والاتصالات والرياضة والتكنولوجيا.

وبشكل عام فإن النتيجة بعد انتهاء الشوط الأول كانت تقدم فريق يانيس (92 – 83).

الربع الثالث

غلب الطابع الاستعراضي على الأداء بشكل عام في الربع الثالث من المباراة حيث غاب الضغط الدفاعي تماماً من كلا الفريقين واعتمد أداء أغلب اللاعبين على المهارات الفردية ومحاولة إحراز الرميات الثلاثية فيما واصل فريق يانيس تقدمه وبرز جويل إمبيد وكيمبا ووكر بشكل واضح.

ووصلت النتيجة إلى (27-23) لصالح فريق يانيس قبل نهاية الربع الثالث بأربع دقائق و23 ثانية.

وبعد الدخول إلى وقت مستقطع تحسن أداء فريق ليبرون واستطاع العودة بالنتيجة إلى فارق نقطة فقط لصالح فريق يانيس (29-18)، إلا أن فريق اللاعب اليوناني استعاد سطوته سريعاً وظل متقدماً طوال الوقت المتبقي من الربع الثالث حتى تمكن نيكولا يوكيتش لاعب دنفر ناغتس من تسجيل ثلاثية مفصلية وضعت فريق ليبرون في المقدمة (40-39) قبل أن يتمكن فريق يانيس من معادلة النتيجة مع نهاية الربع المثير (41-41) ما يعني تقدم فريق يانيس (133 – 124).



ومع نهاية الربع الثالث كان كاواي هو الأكثر تسجيلاً في فريق ليبرون ب28 نقطة ويانيس الأفضل في فريق بعد تسجيله 25 نقطة.

الربع الرابع

وبحسب النظام الجديد فإن من سيصل إلى النقطة 157 أولاً سيفوز بالمباراة كما أن المئة ألف دولار لم تمنح لأي من الفريقين في الربع الثالث لتعادلهما، وهو ما دفع الفريقان لإنهاء المباراة بالقوة الضاربة لكليهما.

وبدا الربع الأخير وكأنه نزال ثنائي بين جيمس وأنتيتوكونمبو، ونجح كريس بول لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر في تسجيل رمية ثلاثية هامة لفريق ليبرون قلصت الفارق لثلاث نقاط (144-141) لصالح فريق يانيس.

وفي ظل تبادل إحراز النقاط بل وإضاعة الثلاثيات أيضاً تمكن جيمس هاردن من إحراز ثلاثية محورية تعادل بها فريق (146-146) وهي الثلاثية رقم 24 التي يحرزها فريقه حتى هذه اللحظة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها الفريقان للوصول إلى عدد معين من النقاط وليس خلال توقيت محدد وهو ما جعل الأجواء تشتعل الإثارة والندية مع التعادل (150-150) ثم (152-152) علماً بأن الفريق الفائز ينتظره الحصول على 300 ألف دولار لمنحها للمؤسسة الخيرية التي يدعمها في هذا اللقاء.

وأخيراً تمكن ليبرون من تسجيل نقطتين جعلت النتيجة (153-156) ثم حصل أنطوني ديفيس على رميتين حرتين حسم بهما الأمور تماماً لفريق جيمس لتنتهي مباراة كل النجوم لعام 2020 (157-155) وحصول مؤسسة "Chicago Scholars" على 300 ألف دولار.