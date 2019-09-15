وتمكن المنتخب الفرنسي الذي حقق مفاجأة كبيرة في ربع النهائي بإقصاء المنتخب الأميركي بطل النسختين الأخيرتين، من التفوق على منافسه الأسترالي الذي خسر في نصف النهائي أمام إسبانيا، على رغم تأخره بنهاية الشوط الأول بفارق تسع نقاط (21-30).

لكن الفرنسيين الذين خسروا في نصف النهائي أمام الأرجنتين، تمكنوا من قلب النتيجة في الشوط الثاني، لاسيما بفضل ناندو دو كولو أفضل مسجل في المباراة مع 19 نقطة ونيكولا باتوم لاعب تشارلوت هورنتس الأميركي (تسع نقاط وثلاث متابعات وست تمريرات حاسمة)، من نيل البرونزية للمرة الثانية توالياً.

ولدى أستراليا، كان جو إينغلز لاعب يوتا جاز الأميركي، الأفضل مع 17 نقطة وخمس متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، ليكتفي منتخب بلاده بالمركز الرابع، وهو الأفضل له في مشاركاته في كأس العالم.