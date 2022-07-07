عاصم مرعي يطمح للتألق مع الفراعنة في المسابقات الدولية من قبل beIN SPORTS July 7, 2022 23:08 2:56 دقيقة يعتبر عاصم مرعي واحداً من أبرز عناصر المنتخب المصري في كرة السلة والذي ينظر إليه كقائد لمسيرة إحياء أمجاد الفراعنة في اللعبة نظراً لخبراته المتراكمة في عالم الاحتراف الخارجي. تقارير إخبارية منتخب مصر لكرة السلة -آخر الفيديوهات 5:05 دقيقة الثنائي سكوبسكي وكرافتشيك يحرز لقب الزوجي المختلط 2:56 دقيقة عاصم مرعي يطمح للتألق مع مصر في المسابقات الدولية 4:53 دقيقة الفرحة تغمر المشجعين التونسيين بعد إنجاز أنس جابر 0:47 دقيقة سوسييداد يستهل تحضيراته للموسم الجديد 0:41 دقيقة بوغاتشار بطل المرحلة السادسة من طواف فرنسا 0:36 دقيقة ليدز ينهي صفقة ضم الدولي الكولومبي سينيستيرا 0:48 دقيقة نادال يعلن انسحابه من خوض نصف نهائي ويمبلدون 3:43 دقيقة أنس جابر تتحدث لـbeIN SPORTS عن إنجازها التاريخي 0:36 دقيقة رئيس الاتحاد الفرنسي سيجتمع بديشان 4:27 دقيقة ريباكينا تضرب موعداً مع أنس جابر في نهائي ويمبلدون