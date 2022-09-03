المنتخب الصربي وبعد فوزه المريح على هولندا، دخل اللقاء بثقة كبيرة وفرض أفضليته على الربعين الأول والثاني حيث أنهاهما متفوقاً بثلاث وأربعين نقطة لخمس وعشرين.

تشيكيا حاولت تقليص الفارق في الربع الثالث ونجحت في ذلك حيث انتهى بتفوق الصرب بفارق إحدى عشرة نقطة، لكن ذلك لم يمنع زملاء نيكولا يوكيتش من تأمين انتصارهم في الربع الأخير.

وفي المجموعة الأولى التي تحتضن جورجيا منافساتِها حققت تركيا هي الأخرى انتصارها الثاني بتغلبها على بلغاريا بمئة ونقطة لسبع وثمانين.

المباراة كانت متقاربة المستوى في نصفها الأول، فبعد أن تقدمت تركيا في الربع الأول بإحدى وثلاثين نقطة لتسع وعشرين عادت بلغاريا وتقدمت مع نهاية الربع الثاني بفارق نقطتين.



ليفرض أبناء الأناضول سيطرةً مطلقة على الربعين الثالث والرابع، ويقلبوا تأخرهم مع نهاية اللقاء إلى فوز بفارق أربع عشرة نقطة، مستفيدين من تألق نجم كليفلاند كافلييرز جيدي عثمان الذي سجل خمساً وعشرين نقطة منحت منتخب بلاده الفوز الثاني.