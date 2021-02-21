رجال فلسطين كانوا الأفضل منذ بداية اللقاء، حيث تجاوز ستة لاعبين حاجز العشر نقاط، وشهدت المباراة تألق "ساني سكاكيني" الذي سجل لوحده 36 نقطة لمنتخب بلاده، مانحاً إياه الفوز الثاني في المجموعة السادسة، في حين فشل منتخب سريلانكا في الفوز في أي من المباريات الأربع التي خاضها إلى حد الآن.

