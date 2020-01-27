رافاييل نادال: كوبي براينت سيبقى في الذاكرة دائما January 27, 2020 20:43 1:05 دقيقة تحدث نجم التنس الإسباني رافاييل نادال عن الأسطورة الراحل كوبي براينت مؤكدا أنه كان من ضمن أعظم الرياضيين في التاريخ وأنه سيبقى في الذاكرة دائما. مقابلات وفاة لاعب كوبي براينت رافاييل نادال حادث -آخر الفيديوهات 3:49 دقيقة كأس الاتحاد الإنكليزي - أرسنال يبلغ الدور الخامس 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:05 دقيقة رافاييل نادال: كوبي براينت سيبقى في الذاكرة دائما 1:48 دقيقة الماجري: كوبي براينت كان له تأثيره على كل الرياضات 0:27 دقيقة إيريكسن يصل إلى ميلانو تمهيداً لانضمامه إلى إنتر 3:19 دقيقة التحقيقات مستمرة في وفاة كوبي وردود الأفعال كذلك 0:43 دقيقة ليفربول مجبر على اللعب في فترة الاستراحة 0:42 دقيقة المنتخب القطري يحتفظ ببطولة آسيا لكرة اليد 4:06 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 21 3:56 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 21