"خاتم ذكي" للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا من قبل beIN SPORTS July 30, 2020 14:10 3:00 دقيقة يسعى القائمون على دوري كرة السلة الأمريكي لحماية اللاعبين من أي إصابة محتملة بفيروس كورونا من خلال وضع "خاتم ذكي" لقياس كل البيانات التي تصدرها أجسادُ اللاعبين. تقارير إخبارية دوري كرة السلة الأميركي فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 1:29 دقيقة هيوستن روكيتس يفوز على سيلتيكس 0:45 دقيقة إيريك غوردون يغيب عن هيوستن روكتس 1:13 دقيقة ليبرون جيمس جاهز لعودة نشاط الـ"NBA" 1:06 دقيقة هل يقام موسم الـ"NBA" الجديد في مكان واحد؟ 3:00 دقيقة "خاتم ذكي" للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا 0:35 دقيقة بيريـشيتش مدرباً جديداً لمنتخب قطر لكرة السلة 0:33 دقيقة (صحف) بايرن ميونيخ حدّد سعر ألكانتارا 1:51 دقيقة جيرو ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في يوليو 0:51 دقيقة أتالانتا يخشى غياب إليتشيتش عن لقاء سان جيرمان 4:15 دقيقة روما يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي