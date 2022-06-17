حوار مع صالح الماجري نجم كرة السلة التونسية من قبل beIN SPORTS June 17, 2022 12:01 1:24 دقيقة أكد صالح الماجري لاعبُ نادي بيروت والمنتخب التونسي، أنه بعد الاعتزال سيعمل على انشاء مشاريع تعود بالفائدة على كرة السلة التونسية والعربية. مقابلات صالح الماجري -آخر الفيديوهات 1:24 دقيقة حوار مع صالح الماجري نجم كرة السلة التونسية 0:34 دقيقة منتخب سيدات إسبانيا يستعد للمشاركة في بطولة أوروبا 0:44 دقيقة التصويت على بيع نسبة من مؤسسة تابعة لبرشلونة 2:54 دقيقة غولدن ستايت يتوج بلقب الدوري الأميركي للمحترفين 5:08 دقيقة "فيفا" يكشف عن المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 0:35 دقيقة الرجاء يحسم ديربي الدار البيضاء أمام الوداد 0:26 دقيقة ليل يتخلى عن خدمات مدربه غورفينيك 0:52 دقيقة مدفيديف يصعد إلى ربع نهائي دورة هاله 1:13 دقيقة شهادة مرموقة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:40 دقيقة إقالة إيهاب جلال من تدريب المنتخب المصري