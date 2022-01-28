وجاء التصويت مرة أخرى ليختار الملك ليبرون جيمس قائدا لأحد الفريقين بعد نيله النسبة الأعلى من الأصوات في المنطقة الغربية.

كما نال كل من ستيفن كوري ونيكولا يوكيتش وأندرو ويغينز وجا مورانت مقعدا في التشكيلة الأساسية للأول ستار.

أما في المنطقة الشرقية ورغم الشكوك التي تحوم حول مشاركته في المباراة نال نجم بروكلين كيفين دورانت النسبة الأعلى من الأصوات ليكون قائد الفريق الثاني وفاز معه بمقعده كأساسي كل من يانيس أنتيتوكومبو وجويل إمبيد وديمار ديروزان وتراي يونغ.

وكما بات متعارف عليه سيقوم كل من القائدين باختيار تشكيلته في العشرين من فبراير المقبل بعد صدور نتائج التصويت كذلك لدكة الاحتياطيين.