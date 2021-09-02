تونس تواصل الدفاع عن لقب بطولة إفريقيا لكرة السلة من قبل beIN SPORTS September 2, 2021 18:51 0:57 دقيقة واصل المنتخب التونسي حملة الدفاع عن لقبه، ببلوغه نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة رواندا 2021، بفوزه على منتخب جنوب السودان 80-65. تقارير إخبارية منتخب تونس كرة السلة المنتخب التونسي بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة رواندا 2021 -آخر الفيديوهات 1:53 دقيقة تألق عربي لافت في دورة الألعاب البارالمبية 0:57 دقيقة تونس تواصل الدفاع عن لقب بطولة إفريقيا لكرة السلة 0:44 دقيقة تسيتسيباس في الدور الثالث من بطولة أميركا 0:38 دقيقة تشاكا يصاب بفيروس كورونا 0:26 دقيقة نقطة ثمينة لمنتخب العراق من أرض كوريا الجنوبية 0:33 دقيقة عُمان تفجّر مفاجأة مدوية وتهزم اليابان 0:50 دقيقة فاتي ينال شرف ارتداء الرقم (10) مع برشلونة 0:46 دقيقة المنتخب الأرجنتيني يواجه فنزويلا بثوب بطل الكوبا 0:30 دقيقة موقعة منتظرة بين الإمارات ولبنان 0:46 دقيقة ساوثغيت يسعى لمواصلة جهود التأهل إلى مونديال قطر