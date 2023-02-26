النصف الأول شهد ندية كبيرة بين المنتخبين قبل أن يحسمَه المنتخب التونسي بفارقِ نقطةٍ واحدة بنتيجة ثلاثين نقطةً لتسع وعشرين، وفي النصف الثاني استعاد نسور قرطاج زمام المبادرة وأنهوا اللقاء لصالحهم بفارق كبير بلغ سبع عشرة نقطة.

