تونس تتغلب على الكونغو الديمقراطية من قبل beIN SPORTS August 29, 2022 12:18 0:47 دقيقة في أول مباراة له بعد إقالة مدربه الألماني ديرك باورمان فاز منتخب تونس لكرة السلة على الكونغو الديمقراطية 57-45 في إطار الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الإفريقية السادسة من تصفيات كأس العالم. تقارير إخبارية منتخب تونس لكرة السلة -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة تونس تتغلب على الكونغو الديمقراطية 2:50 دقيقة مجلس إدارة الأهلي يتفق على قرار رحيل سواريش 0:33 دقيقة البرازيلي أنتوني على أعتاب الانضمام ليونايتد 0:33 دقيقة بوغبا يكشف عن استهدافه من قبل عصابة منظمة 7:06 دقيقة تشويق اللحظات الأخيرة في مباراة إسبانيول والريال 6:26 دقيقة ريال مدريد يعود بانتصار ثمين من أرض إسبانيول 3:45 دقيقة التعادل يخيم على لقاء باريس سان جيرمان وموناكو 2:10 دقيقة أياكس يعتلي صدارةَ الدوري الهولندي 5:42 دقيقة ليفا يطرب جماهير كامب نو ويقود برشلونة للفوز 0:34 دقيقة هاري كاين يهزم نوتنغهام فورست