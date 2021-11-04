أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) ومجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية للرياضة والترفيه، اليوم عن التمديد لعدة سنوات لاتفاقية البث التلفزيوني والشراكة التي تتيح لمشتركي beIN استخدام جميع منصات الرابطة الرقمية الحالية التي تجمع بينهما، والتي تبث شبكة beIN SPORTS بموجبها أكثر من 400 مباراة للرابطة مباشرة وفي كل موسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشكل الاتفاقية الجديدة امتداداً للتعاون الذي جمع بين الطرفين لمدة 14 عاماً لبث المباريات في المنطقة.

وبصفتها شريك البث الحصري والوجهة الرقمية لعشاق الرابطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستبث beIN SPORTS مباريات وفعاليات رابطة كرة السلة الأميركية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بما في ذلك مباريات عيد الميلاد، وكل النجوم (All-Star)، ومارتن لوثر كينغ جونيور، والتصفيات، ونهائيات المؤتمر (البطولات بين الشرق والغرب) ونهائيات الدوري. كما ستبث beIN SPORTS سبع مباريات إضافية مباشرة كل أسبوع على NBA TV - القناة المخصصة للرابطة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويمكن لعشاق كرة السلة في المنطقة مواصلة الاستمتاع بأبرز مقاطع الفيديو والأخبار والإحصائيات والنتائج والمحتوى الرقمي الأصلي باللغة العربية عبر الوجهة الرسمية للرابطة على موقع الشبكة: beinsports.com/nba.

وفي هذه المناسبة، قالت إلسا ميمي، نائب رئيس شركة التوزيع التلفزيوني، للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية في أوروبا و الشرق الاوسط وافريقيا: "من خلال تمديد شراكتنا مع مجموعة beIN الإعلامية، سنتمكن من مواصلة عرض المباريات الحماسية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لعشاقنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستوفر beIN SPORTS للجماهير من خلال أسلوبها المتميز تغطية شاملة بلغات متعددة لمباريات الدوري، وستساعدنا بذلك على الاستمرار في توسيع نطاق وجودنا في المنطقة".

ومن جانبه، قال محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن سعداء جداً بمواصلة شراكتنا القيمة وطويلة الأمد مع رابطة كرة السلة الأمريكية. وفي إطار استعدادنا لأهم عام في تاريخ مجموعة beIN الإعلامية، حيث سنبث مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 مباشرة وحصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفرنسا، فإن عقد الشراكات مع الاتحادات الرياضية المحبوبة مثل رابطة كرة السلة الأمريكية يتيح لنا منح ملايين المشتركين والمشاهدين أفضل باقة متنوعة من الرياضات العالمية. ونتطلع لبث جميع مباريات كرة السلة بما تحمله من تشويق ومفاجآت ومتعة لمشاهدينا خلال المواسم الثلاثة القادمة".

كما تعد beIN SPORTS الناقل والشريك الرقمي الحصري لمباريات دوري كرة السلة في فرنسا. وستبث beIN أيضاً المباراة التاريخية بين ميلووكي باكس وتشارلوت هورنتس، وهي المباراة الرسمية الأولى في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية التي تستضيفها باريس والتي أقيمت في يناير 2020.

للاشتراك في beIN ومشاهدة أفضل المقتطفات من مباريات دوري كرة السلة الأمريكي الحالي، قم بزيارة www.bein.com/ . ولتضمن ألا يفوتك أهم اللحظات حمل تطبيق beIN CONNECT للاستمتاع بأفضل الفعاليات الرياضية وأشهر الأفلام والبرامج الترفيهية في كل مكان من خلال جميع الأجهزة الالكترونية.

للمزيد من المعلومات، يمكن لعشاق كرة السلة الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متابعة دوري كرة السلة الأمريكي على فيسبوك وتويتر. كما يمكنهم أيضاً تنزيل تطبيق NBA للاطلاع على أهم الأخبار وآخر المستجدات والنتائج والإحصائيات ومقاطع الفيديو ولمعرفة التقويم الإلكتروني الأخير الذي يتيح للمعجبين في المنطقة تنزيل جداول بث beIN SPORTS مباشرةً إلى تقويم هواتفهم لضمان عدم تفويتهم لأي مباراة.