

وسعت رابطة الدوري الأميركي إلى تعزيز شعبيتها الكبيرة في الصين من خلال إقامة مباراتين استعراضيتين هذا الأسبوع في شنغهاي، لكن خططها باتت في مهب الريح بسبب تغريدة للمدير العام لهيوستن روكتس داريل موري، دعم فيها الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ.

ووجدت رابطة الدوري نفسها محط انتقادات واسعة في الصين، على خلفية ما وصفته وسائل إعلام رسمية صينية بـ "انعطاف" في موقفها، بدأ بانتقاد ما أدلى به موري، لكنه تراجع إلى الدفاع عن حرية التعبير بعد مواقف لشخصيات وسياسيين أميركيين، انتقدوا الموقف الأول للرابطة.

وأثارت التغريدة الجمعة حفيظة الصينيين، إذ كتب "قاتل من أجل الحرية. قف مع هونغ كونغ"، في دعم للاحتجاجات التي تشهدها الأخيرة منذ نحو أربعة أشهر، للتنديد بتراجع الحريات وتزايد هيمنة بكين على شؤون هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي والمطالبة بإصلاحات ديموقراطية.

وتسببت هذه التغريدة بانتقادات واسعة في الصين، أدت إلى خسارة روكتس عقوداً رعاية وإعلان وسائل إعلام صينية عدة التوقف عن بث مبارياته، في قضية لا تزال تبعاتها تتفاعل لتطال عدة شركات أميركية عاملة في الصين، أبرزها عملاقة التكنولوجيا "آبل" التي انتقدت لتقديمها تطبيق مواصلات في متجرها على الإنترنت، زعم الإعلام الصيني بأنه يساعد المحتجين في التعرف على أماكن وجود الشرطة في هونغ كونغ.

وكانت المفاعيل الأولى لتغريدة موري إعلان شبكة "سي سي تي في" وشركة "تنسنت هولدينغز" التي تعرض مباريات الدوري الأميركي عبر خدمات البث التدفقي، بأنهما ستمتنعان عن عرض مباريات هيوستن، فيما قررت شركات راعية مثل "لي نينغ" ومصرف الاستثمار شنغهاي بودونغ، قطع علاقاتها مع الفريق الأميركي على خلفية ما أدلى به مديره العام. كما أعلنت رابطة دوري كرة السلة الصيني (سي بي ايه) أنها ستقطع علاقاتها مع روكتس للسبب ذاته.

وأصر مفوض رابطة الدوري الأميركي آدم سيلفر على دعمه الحق في التعبير، ما دفع القناة الصينية الرسمية إلى الاستنكار "نحن غير راضين ونعارض بشدة تعليقات (سيلفر) لدعم حق موري في التعبير".

وفي بيان لسيلفر الثلاثاء من طوكيو حيث يخوض روكتس مباراتين استعراضيتين، أشارت الرابطة إلى أن "الدوري لن يضع نفسه في مكان يتيح له تنظيم ما يقوله اللاعبون ومالكو الأندية.. ببساطة لا يمكننا العمل بهذه الطريقة... لن نعتذر عن ممارسة داريل حريته في التعبير".

وجاء موقف سيلفر الثلاثاء مغايراً لما صدر عن رابطة الدوري سابقاً حين وصفت تغريدة موري بـ"غير الملائمة" في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" الموازي لتويتر، ما دفع وسائل الاعلام الصينية إلى التحدث عن تحول 180 درجة في موقف الرابطة.

لم يعد ثمة "مجال كبير للمصالحة

واتهمت صحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية الدوري الأميركي بـ "الانعطاف"، معتبرة أن موقف سيلفر الثلاثاء يظهر أن التصريحات السابقة للرابطة "لم تكن سوى محاولة لمنع النزف في الأرباح المحققة في الصين".

وأضافت أن "انعطاف سيلفر الذي سيعطي بالتأكيد دفعة لمثيري الشغب في هونغ كونغ، يظهر أن منظمته ترغب في أن تكون أداة مفيدة أخرى للتدخل الأميركي في المنطقة الإدارية الخاصة".

ولطالما اتهمت بكين الدول الأجنبية بإذكاء الاضطرابات في هونع كونغ.

واعتبرت افتتاحية "غلوبال تايمز" أن الدوري رضخ لضغوط في بلاده جراء الموقف الذي اتخذه بداية، وأنه لم يعد ثمة "مجال كبير للمصالحة" بعدما تحولت القضية الى صدام قِيَم بين الصين والولايات المتحدة.

ورأت الصحيفة أن سيلفر "لن يفعل سوى الإساءة للمزيد من الناس بغض النظر عما يحاول قوله".

وقال مفوض الدوري أنه يأمل في مناقشة الوضع مع المسؤولين الصينيين في شنغهاي حيث من المقرر أن يلعب بروكلين نتس ولوس أنجليس ليكرز مباراة استعراضية الخميس.

لكن بعد يوم من الغاء الدوري الاميركي لحدث دعائي خاص بنتس في شنغهاي، تم الأربعاء إلغاء لقاء مع الجمهور بحسب ما أعلن الاتحاد الرياضي للمدينة، مبررا ذلك بـ "التعليقات غير اللائقة التي أدلى بها مدير عام فريق هيوستن روكتس في الدوري الاميركي للمحترفين موري والبيان غير المناسب لمفوض الدوري الأميركي للمحترفين سيلفر".

وخلافاً لما كان مقرراً، أُقيمت الحصة التمرينية لكل من نتس وليكرز خلف أبواب موصدة دون حضور وسائل الإعلام التي كانت مدعوة سابقاً لتغطية التمارين.

وشوهدت الطواقم العاملة في ملعب "مرسيدس بنز" في شنغهاي، حيث من المقرر أن يلعب نتس وليكرز، وهي تزيل صباح الأربعاء شعارات الدوري الأميركي للمحترفين والفريقين والشركات الراعية من الملعب.

وتحوم الشكوك في الولايات المتحدة حول احتمال إلغاء المباراتين بالكامل.