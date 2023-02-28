المنتخب التركي بسط سيطرته على جميع أرباع المباراة وحسم النصف الأول بخمس وأربعين نقطة مقابل إحدى وثلاثين نقطة، وواصل تفوقه في الربعين الأخيرين بسهولة بالغة ليحسم النتيجة بالنهائية بفارق ثمان وعشرين نقطة.

وفي مباراة أخرى تغلب منتخب لاتفيا على نظيره اليوناني بنتيجة 67-57.

المنتخب اللاتفي تمكن من التحكم في زمام المواجهة مبكرا خصوصا في الربع الاول رغم محاولات اليونانيين العودة في الربع الثاني قبل أن ينهيه بفارق نقطة واحدة، ليتواصل التنافس في النصف الثاني لتنتهي المواجهة لمصلحة اللاتفيين بفارق عشر نقاط.

