المنتخب المجري كانت له الأسبقية في المباراة حيث تمكن من التقدم في النصف الأول من المواجهة بأربع وثلاثين نقطة مقابل ست وعشرين.

وواصلت المجريات الأسبقيةَ حتى الثواني الأخيرة، التي شهدت عودةَ تركيا بخطفها سلة الفوز والانتصار الاول في هذه البطولة بعد الهزيمة في الجولة الافتتاحية.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة الثالثة، حقق المنتخب الفرنسي انتصاره الثاني وجاء على حساب نظيره البريطاني بـ63 نقطة مقابل 57.

المنتخب الفرنسي دخل المباراة بقوة ونجح في التقدم في الربع الأول بتسع عشرة نقطة مقابل إحدى عشرة ورغم محاولات المنتخب البريطاني التدارك في الربع الثاني إلا أن المنتخب الفرنسي أنهى النصف الأول لصالحه ليواصل التألق في النصف الثاني منهياً المواجهة لصالحه رافعا رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة.