سيطر سلتيكس على المواجهة منذ ربعها الأول ونجح في إنهاء النصف الأول متقدماً بإحدى وخمسين نقطة مقابل تسع وثلاثين.

وواصل بوسطن أسبقيته بفضل تألق جي دي ديفيسون الذي أحرز ثماناً وعشرين نقطة خلال الأمسية ليقود فريقه إلى الانتصار بفارق سبع عشرة نقطة.