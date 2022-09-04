المباراة كانت قوية وشهدت ندية كبيرة بين الطرفين حيث انتهى النصف الأول بتقدم المنتخب الإسباني بنقطة بواقع ثلاث وثلاثين نقطة مقابل اثنتين وثلاثين، وفي النصف الثاني من المباراة أمسك المنتخب البلجيكي بزمام المباراة ليحسم اللقاء ونقاط المواجهة لصالحه ليصل إلى النقطة الخامسة.

وضمن منافسات المجموعة الثانية فاز المنتخب البوسني على نظيره السلوفيني بسبع وتسعين نقطة لثلاثة لثلاث وتسعين.

سلوفينيا المعززة بنجمها لوكا دونتشيتش أنهت النصف الأول متقدمة باثنتين وخمسين نقطة لتسع وأربعين.

لكن البوسنيين استطاعوا قلب المعطيات في النصف الثاني لينهوا المواجهة متفوقين بفارق أربع نقاط، محققين فوزهم الثاني في المجموعة ونقطتهم الخامسة، بالتساوي مع سلوفينيا التي تكبدت خسارتها الأولى.

و في المجموعة الثانية أيضاً تغلب المنتخب الألماني على نظيره الليتواني بمئة وتسع نقاط مقابل مئة وسبع.

الربع الأول انتهى متعادلاً بتسع عشرة نقطة لكل طرف، وانتهى النصف الأول بتفوق الألمان بست وأربعين نقطة لإحدى وأربعين.

وفي النصف الثاني استطاع المنتخب الليتواني تعديل الأرقام لتذهب المواجهة لوقت إضافي أول انتهى أيضاً بالتعادل، قبل أن تخطف ألمانيا الانتصار في الوقت الإضافي الثاني بفارق نقطتين.