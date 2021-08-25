

مشاركة النجم المخضرم صالح الماجري كان لها تأثير فعال على منتخب تونس حيث كان أفضل المسجلين في المباراة بسبع عشرة نقطة.

المباراة عرفت سيطرة مطلقة لتونس التي تقدمت في النصف الأول بفارق 21 نقطة، وبفضل تألق الماجري ومساندة مايكل رول واصل حامل اللقب تقدمه لينهي المباراة على فارق كبير بلغ 36 نقطة .

وفي المجموعة ذاتها تغلب المنتخب المصري على منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى 72-56.

الفراعنة دخلوا المواجهة بقوّة وتفوقوا في الرّبعين الأوّل والثاني لينهي منتخب مصر النصف الأول متقدّما 33-25.

وعلى الرَّغم من محاولة منتخب إفريقيا الوسطى العودة إلى المواجهة في بداية النّصف الثاني إلاّ أنّ منتخب مصر سرعان ما استعاد أفضليّته في الربع الأخير لينهي المواجهة متفوّقاً بفارق وصل إلى 16 نقطة.

