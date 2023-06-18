بطولة أمم أوروبا لكرة السلة - سيدات: بلجيكا إلى ربع النهائي من قبل beIN SPORTS June 18, 2023 21:19 0:53 دقيقة بلغت بلجيكا ربع نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة السلة للسيدات بعد تحقيقها الانتصار الثالث توالياً والذي جاء على حساب إيطاليا 72 - 64 في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة بلجيكا إلى ربع النهائي 0:32 دقيقة برشلونة يتوصل إلى اتفاق لضم البرازيلي روكي؟ 0:57 دقيقة نيجيريا إلى كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار 2023 0:29 دقيقة مباراة كرواتيا (0) وإسبانيا (0) - التغطية الخاصة 3:42 دقيقة منتخب الجزائر يحقق الفوز خارج ميدانه على أوغندا 1:55 دقيقة الإسباني خورخي مارتن يتوج بجائزة ألمانيا الكبرى 4:37 دقيقة إيطاليا ثالثة دوري الأمم الأوروبية 4:22 دقيقة اليمن يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا للناشئين 2:59 دقيقة صدام قوي بين كرواتيا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم 1:52 دقيقة ماغديبورغ وكييلسه في نهائي دوري الأبطال