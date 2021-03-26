النجم الإسباني الذي خاض مسيرة حافلة في دوري السلة الأميركي، وتوّج مع "ليكرز" بلقب الدوري مرتين أكد أنه يعود للعب بقميص برشلونة بنفس الحماس الذي كان لديه قبل عشرين سنة.

وأضاف أنه يريد الاستمتاع باللعب، دون أن يحدد بعد موعداً لاعتزاله.

