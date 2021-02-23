

وأصدر برشلونة بياناً أكد فيه بأنّ: "باو غاسول يعود إلى برشلونة وسيبقى حتى 30 حزيران/يونيو 2021".

أما اللاعب، فقال في حسابه على تويتر: "أنا سعيد جداً للعودة إلى منزلي والانخراط بصفوف فريق برشلونة لكرة السلة قريباً جداً، أريد وضع خبرتي بتصرف النادي في هذه الفترة الحاسمة من الموسم".

وكشفت الصحف الإسبانية، بأنّ برشلونة الذي كان يبحث عن لاعب ارتكاز طوال الصيف الماضي، تابع تعافي غاسول الفارع الطول (216 سنتم) من كسر في ساقه أبعده عن الملاعب لنحو عامين قبل أن يعرض عليه الانضمام إلى صفوفه.

وسيلعب غاسول بإشراف المدرب الليتواني ساروناس ياسيكيفيسيوس الذي سبق له اللعب تحت قيادته مطلع الألفية، كما سينضم إلى نيكولا ميروتيتش الذي لعب معه في صفوف شيكاغو بولز وميلووكي باكس في الدوري الاميركي للمحترفين.

ويستطيع غاسول خوض الدوري الأوروبي في صفوف برشلونة في حال تمّ تسجيله قبل 24 شباط/فبراير الحالي.



