انتخاب أكرم الحلبي رئيساً للاتحاد اللبناني لكرة السلة من قبل beIN SPORTS December 23, 2020 16:14 2:58 دقيقة انتُخب أكرم الحلبي رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة لولاية جديدة تمتد لأربع سنوات بعد منافسة حامية مع الرئيس الأسبق جورج بركات ولائحته التي ضمت وجوها رياضية بارزة في مقدمتها اللاعب فادي الخطيب. تقارير إخبارية كرة السلة الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة تأجيل قمّة الأهلي والزمالك إلى موعد لاحق 0:45 دقيقة العربي يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الخريطيات 0:54 دقيقة بن رحمة يطمح للتتويج بالألقاب مع "الخضر" 1:02 دقيقة غونارسون يخطف الأنظار بهدف رائع في الدوري القطري 0:48 دقيقة لماذا بقي لاعب برشلونة توما أورتيل في إسطنبول ؟ 2:58 دقيقة انتخاب "الحلبي" رئيساً للاتحاد اللبناني لكرة السلة 4:18 دقيقة إيقاف كيران تريبير 10 أسابيع 1:29 دقيقة قمة مرتقبة بين إيفرتون والـ"يونايتد" 3:21 دقيقة "الملكي" في مهمة البحث عن النقاط عند مواجهة غرناطة 0:48 دقيقة الفيفا يعلن عن ملاعب كأس العالم للأندية في قطر