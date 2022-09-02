المنتخب اليوناني بطل المسابقة في مناسبتين وبقيادة الإخوة الثلاثة أنتيتوكومبو على رأسهم يانيس، دخل اللقاء بقوة وفرض نفسه خلال النصف الأول الذي أنهاه بست وأربعين نقطة لثلاثين.

عودة الكروات للأجواء كانت في الربع الثالث، حيث نجحوا في تقليص الفارق إلى ثماني نقاط، ورغم محاولاتهم الحثيثة لقلب تأخرهم في الربع الأخير، إلا أنّ خبرة يانيس كان لها الأثر الكبير في منح اليونان الانتصار بفارق أربع نقاط.

وضمن المجموعة الرابعة فاز المنتخب البولندي على نظيره التشيكي 99-84.

المنتخبان دخلا اللقاء بقوة في سعي كل منهما لتحقيق الفوز الأول في المسابقة، فكانت الندية هي السمة الغالبة على نصف المواجهة الأول الذي انتهى على إيقاع التعادل بواقع ست وأربعين نقطة لكل منهما.

في النصف الثاني تمكن البولنديون من الظهور بشكل جيد، ليحسموا المواجهة بفارق نهائي استقرّ عند 15 نقطة.