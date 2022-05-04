النجم جويل إمبيد بصدد تغيير جنسيته الرياضية من قبل beIN SPORTS May 4, 2022 15:34 0:53 دقيقة بدأ نجم كرة السلة جويل إمبيد إجراءات تغيير جنسيته الرياضية ليمثل فرنسا بدلاً عن بلده الأصلي الكاميرون، في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. تقارير إخبارية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2024 جويل إمبيد -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة النجم جويل إمبيد بصدد تغيير جنسيته الرياضية 0:31 دقيقة أنس جابر تطيح بهاليب وتبلغ نصف نهائي مدريد 3:24 دقيقة الـ"سيتي" يسعى للوصول إلى النهائي 3:23 دقيقة ريال مدريد من أجل تجاوز هزيمة الذهاب أمام السيتي 0:58 دقيقة شاهد فرحة جماهير بورنموث 2:15 دقيقة مورانت يقود غريزليز للفوز على غولدن ستايت 1:12 دقيقة راؤول ألبيول: في دوري الأبطال عليك أن تقدّم الأفضل 6:12 دقيقة ليفربول يحبط ريمونتادا فياريال ويبلغ نهائي الأبطال 1:17 دقيقة كلوب: "الأمر لم يكن سهلاً أبداً" 2:01 دقيقة بورنموث يصعد إلى الدوري الإنكليزي الممتاز