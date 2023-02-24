حجز المنتخب المصري مقعده في نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2023 بفوزه على نظيره التونسي (71-67) لحساب مباريات المجموعة الثانية.

المباراةُ سارت مُتقاربةً بين المنتخبين على اعتبار أن كِلَيْهِما يبحثُ عن بطاقةِ التأهل، فبعد أن انتهى الرُبعُ الأول بالتعادل، تمكنت مصر من التفوق بنهايةِ النصف الأول بفارق ِأربع نقاط.. فارقٌ منحها الأفضليةَ لتوسيعهِ إلى عشر نقاط في الربع الثالث، ورغمَ المُحاولاتِ التونسية للعودة في الربع الرابع، إلا أن مصر تمكنت من الحفاظ على تقدُمها، لتَحجِزَ بذلك بطاقة تأهُلها إلى النهائيات.