المنتخب الفرنسي تأخر في الربع ِالأول بفارق ثلاث نقاط ليستعيد توازنه بعد ذلك حاسما النصف الأول لصالحه بخمس وثلاثين نقطة مقابل سبع وعشرين، ورغم محاولات المنتخب الليتواني لإصلاح أوضاعه خلال النصف الثاني تمكن الفرنسيون من حسم المباراة في النهاية بفارق سبع نقاط.

وتغلب المنتخب الإيطالي على نظيره الإسباني بنتيجة 72-68.

المنتخب الإيطالي الذي تأخر في الربع الأول بفارق ثلاث نقاط استطاع التداركَ في الثاني لينهيَّ النصف الاول متقدما بثلاث وثلاثين نقطة لقاء تسع وعشرين.



وواصل المنتخب الإيطالي بحثه عن الفوز مستغلا بعض الأخطاء المرتكبة من المنتخب الإيطالي الإسباني ليحسمَ اللقاءَ لصالحه بفارق أربع نقاط.

