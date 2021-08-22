المنتخب السعودي لكرة السلة يبلغ كأس آسيا من قبل beIN SPORTS August 23, 2021 00:14 0:40 دقيقة تأهلت السعودية إلى نهائيات كأس آسيا لكرة السلة، إندونيسيا 2021، بفوزها الكبير على فلسطين، 96-72 ختام مباريات المحلق. تقارير إخبارية كرة السلة -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة زفيريف بطلاً لدورة سينسيناتي 0:40 دقيقة المنتخب السعودي لكرة السلة يبلغ كأس آسيا 5:35 دقيقة تعادل ريال مدريد في مباراة الأهداف الستة 4:33 دقيقة مباراة نيس مع ضيفه مارسيليا تتوقف بسبب شغب جماهيري 0:56 دقيقة سولشار راض عن أداء الـ"يونايتد" 0:32 دقيقة نونو إسبيريتو سانتو يشيد بهاري كاين 3:14 دقيقة كوريا يضرب مجدداً ويهدي أتلتيكو فوزه الثاني 0:42 دقيقة آشلي بارتي تحرز لقب بطولة سينسيناتي 0:30 دقيقة تشيزني يعكر عودة أليغري إلى يوفنتوس 0:46 دقيقة المنتخب العماني يخسر من أوروغواي