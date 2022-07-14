المنتخب السعودي كان الأفضل في الربع الأول وحسمه بفارق ثلاث نقاط إلا أن منتخب أستراليا نجح في التفوق في الأرباع الثلاثة المتبقية، وكان أفضل مسجل في صفوفه هو ثون ميكر بإحرازه ست عشرة نقطة، فيما سجل فهد بلال أعلى عدد من النقاط للمنتخب السعودي بست عشرة نقطة أيضا لتنتهي المباراة بتقدم الأستراليين وبفارق مريح.

