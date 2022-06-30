

أستراليا التي دخلت اللقاء بسلسلة انتصارات وصلت إلى ثلاثة كانت بحاجة لفوز جديد يمنحها مقعدًا في الدور الثاني، وعليه فرضت أفضليتها في الربعين الأول والثاني حيث انتهى النصف الأول 43-34.

ورغم المحاولات الصينية لتقليص الفارق في الربع الثالث والتي نجحت في تقليصه إلى نقطتين فقط، إلا أن الخبرة الأسترالية قالت كلمتها في الربع الأخير والتي أنهت اللقاء بفارق سبع نقاط.

وفي المجموعة الأولى وفي مباراة ترتيبية حققت نيوزيلندا فوزاً عريضاً على الفلبين أحد الدول المستضيفة للنهائيات 106-60.

ولا تؤثر المباراة على تأهل المنتخبين للدور الثاني، على اعتبار أن كوريا الجنوبية انسحبت من التصفيات بسبب تداعيات فيروس كورونا.

