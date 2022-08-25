المنتخب الأردني ينهي تحضيراته لمواجهة نظيره الهندي من قبل beIN SPORTS August 25, 2022 10:42 2:51 دقيقة أنهى المنتخب الأردني لكرة السلة تحضيراته لمواجهة نظيره الهندي بعمّان ضمن أولى مباريات النافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم 2023. تقارير إخبارية كأس العالم لكرة السلة المنتخب الهندي المنتخب الأردني لكرة السلة -آخر الفيديوهات 1:28 دقيقة الرميحي يتحدّث عن "خليجي 25" 2:51 دقيقة المنتخب الأردني ينهي تحضيراته لمواجهة نظيره الهندي 3:24 دقيقة منتخب لبنان يعدّ العدّة لملاقاة نظيره الفلبيني 1:36 دقيقة إيطاليا تهزم أوكرانيا 2:39 دقيقة خبرة غوميس تعود بالنفع على غلطة سراي 0:53 دقيقة قرعة دور المجموعات - معلومات البث المباشر 4:08 دقيقة رينجرز ينتزع بطاقة التأهل إلى دور المجموعات 1:48 دقيقة العربي يحافظ على صدارته لدوري نجوم قطر 0:39 دقيقة ريال بلد الوليد يتعاقد مع المغربي زهير فضال 1:00 دقيقة النسخة الأصلية لكأس العالم تستأنف رحلتها الثانية