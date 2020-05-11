وتطرق الماجري للعديد من النقاط المهمة، منها عودة الدوري الإسباني لكرة السلة واستبعاده لعودة منافسات الـ"يوروليغ".

كما تحدث عن جانب من تدريباته مع النادي الملكي الذي ذكر وأنها تُجرى حالياً على ملاعب كرة القدم داخل النادي، ذاكراً أن فريق السلة قام بدوره بفحوصات للكشف عن كورونا الجمعة أي بعد فريق كرة القدم بيوم واحد.

من جانب آخر، تناول الماجري صعوبة الحفاظ على اللياقة البدنية في ظل الحجر الصحي وضيق المساحات المتوفرة للتمكن من التدريب، ضف إلى ذلك خصوصية شهر رمضان المبارك.

كما اعتبر أن الفرق بين الدوري الأميركي للمحترفين "NBA" وباقي البطولات الأوروبية على مختلف مستوياتها هو فارق شاسع على حسب تعبيره.