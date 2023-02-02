السد يتوّج بكأس قطر لكرة السلة لأول مرة في تاريخه February 2, 2023 11:10 3:31 دقيقة حقق السد لقب كأس قطر لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوز مستحق على الريان بمئة نقطة مقابل ست وسبعين، ليبدأ الزعيم الموسم بأفضل طريقةٍ ممكنة قبل انطلاق الدوري في شهر مارس. تقارير إخبارية السد الريان -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة ماذا قال أوناحي بعد هدفه الأول مع مارسيليا؟ 1:23 دقيقة إصابة مبابي تثير الشكوك 0:38 دقيقة الفرنسي رافاييل فاران يعلن اعتزاله الدولي 3:31 دقيقة السد يتوّج بكأس قطر لكرة السلة لأول مرة في تاريخه 3:22 دقيقة ريال مدريد يواجه فالنسيا في مباراة منتظرة 4:50 دقيقة باريس سان جيرمان يعود إلى سكة الانتصارات 4:04 دقيقة مانشستر يونايتد يبلغ نهائي كأس الرابطة الإنكليزية 3:46 دقيقة برشلونة يعود بالنقاط كاملة من ميدان بيتيس 0:34 دقيقة أوناحي يفتتح رصيده التهديفي مع مارسيليا 0:37 دقيقة لايبتسيش إلى ربع النهائي على حساب هوفنهايم