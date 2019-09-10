حجزت الأرجنتين أولى بطاقات نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة الصين 2019 بفوزها على المنتخب الصربي القوي والمرشح البارز للتواجد بعيداً في البطولة بفارق 10 نقاط وبنتيجة (97-87).

البداية جاءت متوازنة من الطرفين مع أفضلية نسبية للمنتخب الأرجنتيني الذي أنهى الربع الأول متقدماً بخمس وعشرين نقطة لثلاث وعشرين ليواصل تقدمه في الربع الثاني ليوسع الفارق في نهايته إلى خمس نقاط لينتفض المنتخب الصربي في الربع الثالث مقلصاً الفارق في نهايته إلى نقطة واحدة.

وعاد المنتخب الأرجنتيني بقوة في الربع الأخير ليحسم اللقاء بفارق عشر نقاط ضارباً موعداً في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة حاملة اللقب الولايات المتحدة مع فرنسا.

ولم تتمكن صربيا ونجماها نيكولا يوكيتش لاعب دنفر ناغتس الأميركي وستيفان يوفيتش، من ضبط المنتخب الأرجنتيني الذي أنهى الشوط الأول متقدما 54 - 49، وتخلف مرات قليلة، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه في الدقائق الأخيرة من الربع الأخير بفضل الرميات الثلاثية.

وبرز في صفوف الفائز المخضرم لويس سكولا (39 عاماW)، ثاني أفضل الهدافين في تاريخ البطولة، مع 20 نقطة، وأضاف فاكوندو كومباتزو 18 نقطة إلى ست متابعات و12 تمريرة حاسمة، بينما كان بوغدان بوغدانوفيتش أفضل مسجل في الفريق الخاسر مع 21 نقطة، وساهم يوكيتش بـ 16 نقطة و10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وتسعى الأرجنتين للوصول الى المباراة النهائية في البطولة للمرة الأولى منذ عام 2002.