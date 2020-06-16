إصابة نجم بارتيزان بلغراد نيكولا يانكوفتيش بفيروس كورونا June 16, 2020 14:37 0:22 دقيقة أعلن فريق كرة السلة الصربي بارتيزان بيلغراد إصابة لاعبه نيكولا يانكوفتيش بفيروس كورونا. -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة إعادة إغلاق المنشآت الرياضية في بكين ! 0:22 دقيقة إصابة نجم بارتيزان بلغراد يانكوفتيش بفيروس كورونا 1:44 دقيقة رودريغو سعيد باستئناف منافسات الـ"ليغا" 0:35 دقيقة مباراة برشلونة وليغانيس - التغطية الخاصة 3:56 دقيقة تدشين استاد المدينة التعليمية كُرّس لشكر الأطباء 9:02 دقيقة العاملون في القطاع الصحي هم أبطال حقبة كورونا 3:36 دقيقة أبو تريكة: قطر استثمرت في البشر وليس في الحجر 3:10 دقيقة الدوري الألماني : أفضل 5 أهداف - الجولة 31 4:08 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 1:22 دقيقة ليفانتي يجبر إشبيلية على اقتسام النقاط