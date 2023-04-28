إسماعيل يوضح تفاصيل فوز قطر باستضافة كأس العالم لكرة السلة من قبل beIN SPORTS April 28, 2023 14:55 6:57 دقيقة أوضح لاعب منتخب قطر السابق وسفير ملف كأس العالم ياسين إسماعيل العديد من التفاصيل التي أدت إلى نجاح قطر في استضافة كأس العالم لكرة السلة 2027. مقابلات كأس العالم لكرة السلة ياسين إسماعيل -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة روبليف يسير بثبات في دورة مدريد 1:23 دقيقة شيبا يؤكد جاهزية المغرب لأمم إفريقيا تحت 17 عامًا 0:36 دقيقة مانشستر يونايتد يمدّد عقد نجمه الصاعد غارناتشو 0:34 دقيقة أرنالدي ينهي مشوار رود مبكراً في بطولة مدريد للتنس 2:48 دقيقة بوروسيا دورتموند يبحث عن النقاط الثلاث أمام بوخوم 0:39 دقيقة قمة منتظرة بين السد والريان 2:47 دقيقة الوداد لرد الدين لسيمبا في لقاء العودة 1:08 دقيقة ترقب كبير لقرعة كأس العالم لكرة السلة 6:36 دقيقة المغيصيب يشيد بنجاح قطر في استضافة كأس العالم 6:57 دقيقة إسماعيل يوضح تفاصيل فوز قطر باستضافة المونديال