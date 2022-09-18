وانتهى الربع الأول بتفوق المنتخب الإسباني (23-14) وعزز الإسبان تفوقهم في الربع الثاني (24-23) فانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا (47-37).

وفي الشوط الثاني انتهى الربع الثالث بتقدم فرنسا (19-20) قبل أن يختم المنتخب الإسباني المباراة بقوة ويتفوق في الربع الأخير (22-19).

وهذا هو اللقب الرابع لإسبانيا في البطولة بعد 2009 و2011 و2015.

أحداث المباراة

وبدأت إسبانيا، التي يقودها المدرب الإيطالي سيرجيو سكاريولو، بقوة وتقدمت 47-26 قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بفضل تألق خوانشو هرنانغوميز.

لكن فرنسا انتفضت لتسجل 11 نقطة متتالية، وتقلص النتيجة إلى 47-37.

وكان أفضل ما فعلته فرنسا، صاحبة فضية أولمبياد طوكيو، عندما قلصت الفارق إلى ثلاث نقاط في بداية الربع الثالث.

وسرعان ما استعادت إسبانيا سيطرتها على المباراة لتحقق اللقب بعد تسجيل أربعة لاعبين 13 نقطة على الأقل.

وتصدر خوانشو هرنانغوميز، الذي شارك في بطولة فيلم (ذا هاسل)، قائمة مسجلي إسبانيا برصيد 27 نقطة فيما أضاف شقيقه ويلي هرنانغوميز 14 نقطة.

وكان المخضرم إيفان فورنييه الأكثر تسجيلاً في صفوف فرنسا، التي نالت اللقب مرة واحدة في 2013، برصيد 23 نقطة.

ألمانيا تحرز البرونزية

وفي وقت سابق من اليوم، انتزعت ألمانيا الميدالية البرونزية بعد انتصارها 82-69 على بولندا، لتحقق أول ميدالية لها في البطولة منذ 2005 عندما خسرت في النهائي أمام اليونان.

ويملك الاتحاد السوفيتي الرقم القياسي بالفوز باللقب 14 مرة، مقابل ثماني مرات ليوغسلافيا.

