الاتحاد اليوناني لكرة السلة أعلن الخبر في بيان رسمي أكّد فيه أنّ نجم ميلووكي باكس صاحب السبعة والعشرين عاماً سيكون حاضراً مع المنتخب هذه المرة علماً أنّ يانيس خاض تسعاً وأربعين مباراة مع اليونان منذ عام ألفين وأربعة عشر.

