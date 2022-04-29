أناضولو إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة من قبل beIN SPORTS April 29, 2022 09:29 0:31 دقيقة تأهل أناضولو إفيس التركي إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة بفوزه على ميلان 75-70 مسجلاً فوزه الثالث على الفريق الإيطالي. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي لكرة السلة كرة السلة أناضولو -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة باريس سان جيرمان يحلّ ضيفاً ثقيلاً على ستراسبورغ 0:48 دقيقة نادال يفتتح مشروعًا جديدًا قبل خوض بطولة مدريد 1:30 دقيقة أنيسيموفا تُقصي سابالينكا من منافسات بطولة مدريد 0:31 دقيقة أناضولو إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة 4:53 دقيقة فينورد يكسب الأفضلية على حساب مرسيليا 3:22 دقيقة ليستر سيتي يتعادل مع روما في ذهاب نصف النهائي 3:58 دقيقة لايبزيغ يحقق فوزاً صعباً على رينجرز 4:01 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يعود بفوز ثمين من أرض وست هام 3:35 دقيقة قمة يونايتد وتشيلسي تنتهي على وقع التعادل 0:27 دقيقة ليفربول يعلن تمديد عقد مدربه يورغن كلوب