ويتمتع غاسول الشقيق الأكبر لمارك غاسول، بسجل رائع خلال مسيرته حيث توج بطلا للدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة مرتين عامي 2009 و2010 خلال دفاعه عن ألوان لوس أنجليس ليكرز. كما شارك في مباراة كل النجوم (أول ستار) ست مرات.

أما في صفوف منتخب إسبانيا، فأحرز غاسول الذي لعب في صفوف أندية ممفيس غريزليز، شيكاغو بولز سان أنطونيو سبيرز وميلووكي باكس ايضاً، بطولة العالم مرة واحدة، وبطولة أوروبا 3 مرات، بالإضافة إلى تطويق عنقه بالميدالية الأولمبية الفضية مرتين والبرونزية مرة واحدة.

أنهى باو مسيرته بإحراز بطولة إسبانيا في صفوف فريقه برشلونة في حزيران/يونيو الماضي. كما ان غاسول هو أفضل هداف في تاريخ كرة السلة الاوروبية.

وقال غاسول في مؤتمر صحافي عقد خصيصاً للإعلان رسمياً عن اعتزاله أمام وسائل الإعلام: "إنه قرار صعب. كما تتصورون، إنه صعب بعد العديد من السنوات في الملاعب، لكنه قرار منطقي لأنه يتعين علينا قلب الصفحة".

وأضاف "أردت إنهاء مسيرتي من خلال ممارستي للعبة والاستمتاع وليس على عكازين والخضوع لعمليات جراحية"، في إشارة إلى تعرضه لكسر في ساقه عام 2019 كان يقضي على مسيرته حينها.

وتابع "أنا ممتن للجميع لا سيما بعد إضافة لقب جديد لي في صفوف برشلونة".



