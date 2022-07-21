ورغم تألق ِاللاعب الياباني كييسي تومي ناغا بتسجله ثلاثاً وثلاثين نقطة هي الأعلى خلال اللقاء إلا أنّ العمل الجماعي لدى أستراليا قادهم للتفوق وكان ثون ميكير وكعادته أفضل مسجل للأستراليين بإحرازه إحدى وعشرين نقطة ليواصل رجال أستراليا بذلك مشوارهم نحو الاحتفاظ باللقب القاري.

وسيواجه منتخب أستراليا في نصف النهائي نظيره النيوزلندي الفائز على منتخب كوريا الجنوبية بثمان وثمانين نقطة لثمان وسبعين.

المباراة شهدت تنافساً كبيراً ومتقارباً بين الفريقين في معظم أوقاتها إلا أنّ المنتخب النيوزليندي نجح في الربع الأخير بتوسيع الفارق.

