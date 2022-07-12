النصف الأول شهد سيطرة كاسحة لرجال أستراليا حيث تفوقوا بفارق ست وعشرين نقطة، وكان أفضل مسجل للأستراليين هو ثون ميكر بثلاث وعشرين نقطة، واستمر تفوق منتخب أستراليا رغم محاولات الأردن في العودة خلال النصف الثاني لتنتهي المباراة بالفوز الأول لحامل اللقب في مرحلة المجموعات.

هذا واستهل منتخب الصين تايبيه مشواره في البطولة بالفوز على نظيره البحريني102-84 ضمن مباريات المجموعة الثانية.

و ضمن منافسات المجموعة الأولى أيضا خسر المنتخب السعودي أمام منتخب إندونيسيا بنتيجة 54-80. المنتخب الإندونيسي بسط سيطرته على أرباع المواجهة حيث نجح في انهاء نصف المباراة الأول بواقع أربع وأربعين نقطة مقابل ثلاثين , ليتواصل توسيع الفارق في الربعين الثالث والرابع والذي استقر في نهاية المباراة على ست وعشرين نقطة.

