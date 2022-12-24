27 مصاباً جرّاء انهيار مدرج بصالة رياضية في مصر

وأعلنت وزارة الصحة أن 27 شخصاً أصيبوا بجروح في الحادث.

وقرر الاتحاد المصري لكرة السلة إلغاء المباراة بينما هرعت سيارات الاسعاف ورجال الأمن لنقل المصابين الى المستشفيات.

وتوقفت المباراة في الربع الثالث منها وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الاتحاد السكندري على الاهلي بنتيجة 67-45.

وفوجئ الحضور بسقوط السور الحديدي وجزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري. وهرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير، كما توافدت عربات الإسعاف.

واتخذ مسؤولو الاتحاد المصري لكرة السلة قرار إلغاء المباراة حرصا على سلامة الجماهير واللاعبين، دون الإعلان عن موعد استكمالها أو إعادتها بالكامل.

