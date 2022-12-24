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كرة السلة

27 مصاباً جرّاء انهيار مدرج بصالة رياضية في مصر

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أوقع انهيار جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى جنوب القاهرة 27 إصابة في أوساط جماهير نادي الاتحاد السكندري التي كانت تؤازر فريقها في مواجهة الأهلي خلال مباراة السوبر المصري لكرة السلة السبت.

Reuters

وأعلنت وزارة الصحة أن 27 شخصاً أصيبوا بجروح في الحادث.

وقرر الاتحاد المصري لكرة السلة إلغاء المباراة بينما هرعت سيارات الاسعاف ورجال الأمن لنقل المصابين الى المستشفيات.  

وتوقفت المباراة في الربع الثالث منها وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الاتحاد السكندري على الاهلي بنتيجة 67-45.

وفوجئ الحضور بسقوط السور الحديدي وجزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري. وهرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير، كما توافدت عربات الإسعاف.

 واتخذ مسؤولو الاتحاد المصري لكرة السلة قرار إلغاء المباراة حرصا على سلامة الجماهير واللاعبين، دون الإعلان عن موعد استكمالها أو إعادتها بالكامل.
 

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