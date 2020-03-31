وثائقي من عشرة أجزاء عن جوردان وشيكاغو بولز



ويحمل الوثائقي عنوان "الرقصة الاخيرة" وهو كان مقررا اطلاقه في مطلع حزيران/يونيو المقبل تزامنا مع انطلاق الدور النهائي من الدوري الاميركي قبل ان يجمد فيروس كورونا النشاطات الرياضية، لكنه الان سيطلق في التاسع عشر من نيسان/ابريل.

وعلق نجم لوس انجليس ليكرز الحالي ليبرون جيمس على اطلاق الفيلم الوثائقي بالقول على حساب تويتر "اكاد لا استطيع انتظار تاريخ 19 نيسان/ابريل. اتطلع بفارغ الصبر الى ذلك!

وكان جيمس الفائز بلقب افضل لاعب في الدوري اربع مرات، احد الذين طالبوا بتقديم موعد اطلاق الوثائقي في الوقت الذي تواجه فيه معظم الولايات الاميركية حجرا منزليا من دون القدرة على متابعة احداث رياضية مباشرة على الشاشة الصغيرة.

وقال جايسون هيهير مخرج الوثائقي "لم يكن مايكل جوردان وشيكاغو بولز في التسعينات مجرد نجوم رياضيين، بل ظاهرة عالمية".

واضاف "الاشراف على الرقصة الاخيرة كانت فرصة مدهشة لاكتشاف التأثير الاستثنائي لرجل وناد".

وسمح جوردان ومدرب الفريق آنذاك فيل جاكسون ومالك النادي جيري رينسدورف لفريق من المصورين متابعة الفريق خلال موسم 1997-1998 بأكمله عندما كان يحاول احراز لقبه السادس في اخر ثمانية مواسم.

وقالت شبكة "اي اس بي ان" في بيان "في الوقت الذي يمضي فيه المجتمع اوقاتا من دون متابعة رياضات مباشرة، فان المشاهدين لا يزالون يتطلعون الى عالم الرياضة للهروب والاستمتاع بتجربة جماعية".

وختم "سمعنا مناشدة انصار اللعبة باسراع الاعلان عن تاريخ اطلاق هذه السلسلة ونحن سعداء من خلال الاعلان عن اننا قمنا بتسريع عملية الانتاج لتحقيق ذلك".