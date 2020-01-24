ميلووكي باكس يتجاوز شارلوت هورنيتس في باريس

وفي صالة AccorHotels Arena بباريس، تقدم شارلوت هورنيتس على باكس في الربع الأول 31 -24 لكن بعد ذلك أخذ ميلووكي بزمام المباراة وسيطر على بقية الأرباع 26-24 و28 – 23 و38 -25.

وفشل ماليك مونك، أفضل لاعب في المباراة بتحقيقه لـ31 نقطة مع 5 متابعات و5 تمريرات حاسمة، في قيادة فريقه شارلوت هورنيتس للفوز على ميلووكي باكس الذي تميز في صفوفه النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي نجح في تحقيق 30 نقطة مع 16 متابعة و6 تمريرات حاسمة.

ويحتل باكس صدارة المنطقة الشرقية بـ40 فوزاً و6 هزائم فيما يأتي شارلوت هورنيتس في المركز 12 بـ15 فوزاً و31 هزيمة.

وكانت هذه المباراة الأولى لميلووكي باكس في فرنسا، بينما تعدّ هذه المباراة الثانية لفريق شارلوت هورنيتس في العاصمة الفرنسية، حيث سبق أن لعب مباراة هناك في الموسم التمهيدي عام 1994 ضد غولدن ستيت ووريورز.

وكانت beIN SPORTS، القناة الرياضية العالمية وشريك البث الرسمي لرابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) قد بثت المباراة مباشرة من AccorHotels Arena في باريس على قناتها المجانية المفتوحة للملايين من عشاق كرة السلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بالإضافة إلى المباريات، ستضم أحداث الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في باريس 2020 والتي تقدمها beIN SPORTS مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية مع الجمهور، والمبادرات المجتمعية، وبرامج كرة السلة للناشئين مما سينقل تجربة الدوري الأمريكي للمحترفين إلى عشاقها في باريس.