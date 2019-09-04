وبعدما افتتح أصحاب الأرض البطولة بفوز على كوت ديفوار، سقطوا في الجولة الثانية أمام بولندا بعد التمديد، وكانوا بحاجة للفوز اليوم.

لكن بطل آسيا 16 مرة (رقم قياسي) وجد نفسه بمواجهة دفاع قوي محكم من الضيوف.

وفي المجموعة الثالثة، تفوقت إسبانيا المتأهلة بعد فوزين على تونس وبورتوريكو، على المنتخب الإيراني بصعوبة بنتيجة 73-65، بعدما كان التعادل سيد الموقف قبل دقيقة و31 ثانية من نهاية اللقاء.

وودعت إيران بطلة آسيا في ثلاث مناسبات (2007، 2009 و2013) البطولة بعد خسارتين أمام بورتوريكو وتونس.

وكان الإسباني مارك غاسول، المتوج بلقب الدوري الأميركي للمحترفين الموسم الماضي مع تورونتو رابتورز الكندي، أفضل مسجل في اللقاء برصيد 16 نقطة اضافة لست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

وفي الدور الثاني، ستكون إسبانيا المتوجة بكأس العالم 2006 وبطلة أوروبا ثلاث مرات (2009، 2011، 2015) ضمن المجموعة التي تضم صربيا وإيطاليا وبورتوريكو.

وعودة إلى المجموعة الأولى، حققت بولندا فوزها الثالث على حساب كوت ديفوار 80-63. وسجل آدم فاتسينسكي 16 نقطة لبولندا، وتشارلز أبوو 23 نقطة لساحل العاج.

الأرجنتين بالعلامة الكاملة



وستكون بولندا وفنزويلا في مجموعة الأرجنتين وروسيا في الدور الثاني.

وحسمت الأرجنتين صدارة مجموعتها الثانية في الدور الأول، بفوز صعب على روسيا 69-61، بعدما حقق كل منهما فوزين في في أول مباراتين على حساب كل من كوريا الجنوبية ونيجيريا.

وكان الأرجنتيني فاكوندو كمباسو لاعب ريال مدريد الاسباني أفضل مسجل في اللقاء مع 21 نقطة وست متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

في المقابل، قدمت نيجيريا عرضا قويا وهزمت كوريا الجنوبية 108-66.

وقال المدرب الكوري كيم سانغ شيك "توقعنا قساوة كبيرة تحت السلة، وتعاملنا جيدا معها في البداية، لكن فقدنا الايقاع مع مرور الوقت".

وكان مايكل أريك افضل مسجل لنيجيريا مع 17 نقطة و9 متابعات في 18 دقيقة، وغونا را (الأميركي الاصل ريكاردو راتليف) الأفضل لدى كوريا مع 18 نقطة و11 متابعة.

وتوزع الفرق الـ16 المتأهلة إلى الدور الثاني على أربع مجموعات، تضم كل منها أربعة منتخبات بينها منتخبان متأهلان عن المجموعة ذاتها في الدور الأول. ويخوض كل منتخب مباراتين في الدور الثاني (لا يواجه المنتخب الذي لعب ضده في الدور الأول)، على أن يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة إلى ربع النهائي. يشار إلى أن النتائج التي حققها كل منتخب في الدور الأول، يحملها معه إلى الثاني.

