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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كرة السلة

منتخب مصر لكرة السلة يتخطى نظيره التونسي في تصفيات المونديال

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فاز منتخب مصر على نظيره منتحب تونس 67-61 في إطار أولى مباريات المرحلة الثالثة لحساب المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2023 في صالة محمد مزالي بمدينة المنستير، بتونس.

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ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 13 نقطة من 7 مباريات بينما تونس تحتل المرتبة الثالثة بـ11 نقطة.

ويلتقي منتخب مصر بالكاميرون اليوم السبت بينما تلعب تونس ضد السنغال.

و ارتقى منتخب كوت ديفوار إلى صدارة المجموعة الخامسة بفوزه على منتخب نيجيريا 78 - 66.


 

 

منتخب تونس لكرة السلة
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