منتخب مصر لكرة السلة يتخطى نظيره التونسي في تصفيات المونديال

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 13 نقطة من 7 مباريات بينما تونس تحتل المرتبة الثالثة بـ11 نقطة.
ويلتقي منتخب مصر بالكاميرون اليوم السبت بينما تلعب تونس ضد السنغال.
و ارتقى منتخب كوت ديفوار إلى صدارة المجموعة الخامسة بفوزه على منتخب نيجيريا 78 - 66.
ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 13 نقطة من 7 مباريات بينما تونس تحتل المرتبة الثالثة بـ11 نقطة.
ويلتقي منتخب مصر بالكاميرون اليوم السبت بينما تلعب تونس ضد السنغال.
و ارتقى منتخب كوت ديفوار إلى صدارة المجموعة الخامسة بفوزه على منتخب نيجيريا 78 - 66.
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