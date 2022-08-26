منتخب مصر لكرة السلة يتخطى نظيره التونسي في تصفيات المونديال

من قبل beIN SPORTS August 26, 2022 23:22 فاز منتخب مصر على نظيره منتحب تونس 67-61 في إطار أولى مباريات المرحلة الثالثة لحساب المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2023 في صالة محمد مزالي بمدينة المنستير، بتونس.